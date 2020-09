Nicht die erste Geldmacherei in Vollpreisspiel

EA hat sich in den letzten Jahren immer wieder mit fragwürdigen Geschäftspraktiken den Zorn der Spieler zugezogen und schon öfter Spiele nach der Markteinführung ändern müssen. So zum Beispiel beim Start des „Star Wars“-Multiplayer-Shooters „Battlefront 2“, der 2017 mit an Glücksspiel erinnernden Lootbox-Mechaniken veröffentlicht wurde und damit ebenfalls massive Kritik erntete.