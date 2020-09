Kofler oder Kuttin? WAC hat zwei „Einser“! Vor dem Bundesliga-Start am Sonntag gegen Salzburg ist die Goalie-Frage noch offen. Ex-Wolfsberg-Trainer Nenad Bjelica kehrt indes in seinen Heimatort Osijek zurück. Der ehemalige WAC-Kapitän Michi Sollbauer will jetzt Chelsea. . .