„Nur Trump schützt vor ausländischen Bedrohungen“

In dem Interview warnt Noor auch vor einem „zweiten 11. September“, sollte der Demokrat Biden die Wahl zum Präsidenten gewinnen. „Trump hat gezeigt, dass er Amerika und uns vor ausländischen Bedrohungen schützt, indem er die Terroristen an der Wurzel auslöscht, bevor sie eine Chance haben, zuzuschlagen“, so die Osama-Nichte. Die Terroranschläge, die sich in den letzten Jahren in Europa ereigneten, hätten Noor „bis ins Mark erschüttert“. Der radikale Islam hätte die „Gesellschaft vollständig infiltriert“. Auch in den USA sei es sehr beunruhigend, dass sich „die Linken vollständig mit jenen verbündet“ hätten, die „diese Ideologie teilen“.