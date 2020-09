Optisch gibt sich der neue Sandero deutlich modernisiert. Markant sind die in die Scheinwerfereinheiten integrierten LED-Tagfahrleuchten in Ypsilon-Form. Die Türen weisen moderne Bügelgriffe auf. Auffällig sind zudem Sicken in der Motorhaube. Das Fahrzeug wirkt insgesamt flacher und gestreckter als bisher.