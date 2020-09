Die Größe der Gallone

Mit der extragroßen Glasflasche, die 3.780 ml umfasst, geht die Sauce nicht mehr so schnell leer! Die TABASCO Sauce in Übergröße kann wirklich alles verschärfen, egal ob Burger, Cocktails oder Desserts. Außerdem ist die Gallone der perfekte Hingucker für Grillparties mit Freunden, um auch dort mit der Größe sowie dem Inhalt punkten zu können. Die Sauce wird wie ihre kleinen Geschwister, nach über 150jähriger Originalrezeptur der McIlhenny Familie auf Avery Island in Louisiana produziert: In die TABASCO Sauce kommen nur sonnengereifte, rote Chilis, Essig und Salz. Es befinden sich keine Geschmacksverstärker in der TABASCO Sauce und sie ist für Vegetarier sowie Veganer geeignet. Auch mit einer Laktoseintoleranz oder Glutenunverträglichkeit können die Produkte unbedenklich verzehrt werden.