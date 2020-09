Stärkeren Schutz an den EU-Außengrenzen gefordert

Fünf Jahre nach der „Flüchtlingskrise“ in der EU sprach sich der ÖVP-Chef einmal mehr für einen stärkeren Schutz an den EU-Außengrenzen aus, damit weniger Menschen nach Europa abfahren. Nur so würden auch weniger Menschen ertrinken und das Geschäft der Schlepper werde zerstört, „mehr, als wenn wir sagen würden, dass wir eine Politik der Aufnahme fördern. Nur so kann die illegale Einwanderung stark reduziert werden“, so Kurz.