An der Börse sorgten die Berichte aus den USA für eine rasante Talfahrt. In Hongkong brach der SMIC-Aktienkurs um mehr als ein Fünftel ein, das Unternehmen verlor damit umgerechnet 3,6 Milliarden Dollar (3,04 Milliarden Euro) an Marktwert. In Shanghai lag das Minus bei rund elf Prozent.