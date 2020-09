Der börsennotierte Kartonproduzent Mayr-Melnhof hat am Montag bekannt gegeben, dass der Betrieb einer Kartonmaschine am Standort Hirschwang an der Rax in Niederösterreich aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr möglich sei. Davon betroffen sind rund 130 Mitarbeiter, deren Jobs somit wegfallen. Die gestiegenen Marktanforderungen sowie das Alter der Maschine mit Baujahr 1952 würden einem Fortbestand entgegenstehen, hieß es in einer Aussendung des Konzerns.