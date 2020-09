Behandlung in Russland „sicherte Überleben“

In Medizinerkreisen in Omsk hieß es, die erste Behandlung in Sibirien habe Nawalny das Leben gerettet. Dies gelte auch für den Piloten, der das Flugzeug nach Nawalnys Zusammenbruch in Sibirien notgelandet hatte. „Wenn das Flugzeug nicht notgelandet wäre, hätte Nawalny nicht überlebt“, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person in Omsk.