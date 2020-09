Depardieu hatte 2013 die russische Staatsbürgerschaft angenommen. Ein vom Portal „Orthodox Times“ publiziertes Bild vom Sonntag zeigte den prominenten Schauspieler an einem Taufbecken mit dem orthodoxen Erzbischof Jean (Renneteau), dem Oberhaupt der „Erzeparchie der Pfarrgemeinden russischer Tradition in Westeuropa“. Das Interesse Depardieus an einer vertieften Beziehung zum Christentum ist laut dem Pressedienst der Wiener Stiftung Pro Oriente seit längerem bekannt. So las der Schauspieler 2003 beim Festival „Art Carnuntum“ in Österreich aus den Bekenntnissen des Heiligen Augustinus.