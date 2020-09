In „Medal of Honor: Above and Beyond“ verschlägt es Shooter-Fans mit einer Virtual-Reality-Brille aus dem Hause Oculus rechtzeitig zum heurigen Weihnachtsfest auf die Schlachtfelder Europas im Zweiten Weltkrieg. Als Agent des US-Nachrichtendienstes OSS soll man in dem Spiel hautnah Zeuge kriegsentscheidender Ereignisse werden, an der Seite der Résistance gegen Hitlerdeutschland kämpfen und die Pläne der Nazis durchkreuzen. Einen Eindruck davon, wie sich das spielt, liefern die Entwickler in diesem neuen Gameplay-Trailer.