Kyrgios sorgt einmal mehr für Aufsehen: Via Twitter startete der Australier, der selbst auf eine Teilnahme in New York verzichtete, eine etwas provokative Umfrage. „Nehmt mich anstelle des Jokers. Wie viele Jahre würde man mich sperren, wenn ich dem Ballkind versehentlich den Ball an den Hals schlagen würde?“