Heuer wurden die Karten vor der Wahl neu gemischt: Denn mit der SV Ried gibt es neben dem LASK in der Bundesliga wieder einen zweiten OÖ-Erstligisten, dazu mit Vorwärts Steyr, dem FC Blau-Weiß Linz und FC Juniors OÖ drei Zweitligisten. Deren im Kalenderjahr 2020 zumindest in einem Pflichtspiel zum Einsatz gekommene Spieler und Trainer ebenso wählbar sind wie in der Kategorie „ab Regionalliga“ alle Frauen, deren Fans in den letzten beiden Jahren den „Herren der Schöpfung“ immer mehr eingeheizt haben.