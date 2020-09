Sie leide jedoch nicht unter ihrer Lernschwäche: „Ich würde sagen, sie ist in vielen Punkten einer der großen Segen meines Lebens.“ Ihre Einschränkung beim Erfassen von Geschichten habe sie umso entschlossener gemacht, diese Geschichten zu lieben, zu verstehen und in sie hineinzuwachsen. Ihre Eltern hätten sie zudem stets dazu ermutigt, einen kreativen Karriereweg zu verfolgen. „Die wundervolle Sache an der heutigen Welt ist, dass es so viele Optionen gibt.“