Das Fiasko war perfekt, Ferrari steckt tief in der Krise. Und ein Ende ist laut Berger nicht in Sicht. „Ich glaube, dass Ferrari wieder etwas in dieses Wunschdenken gefallen ist, wir wollen mit Italienern die Meisterschaft an Land ziehen“, schildert der Österreicher im „AvD Motorsport Magazin“. Was Unverständnis bei ihm auslöst. Denn: „Der Erfolg wäre sowieso in Italien gelandet, weil Ferrari ein italienisches Team ist. Aber für das Team muss man die Besten holen - und zwar weltweit.“ Mit der Schumacher-Ära liefert er auch gleich ein Beispiel: „Diese Zeit war unglaublich. Aber da war auch eine gute Truppe beisammen mit Jean Todt, Ross Brawn und Michael“