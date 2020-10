3. Verhalten am Berg

Kurz und prägnant: Hunde gehören an die Leine, nehmen Sie Ihren Müll wieder mit und beobachten Sie das Wetter - gerade auf der Alm kann das Wetter schnell umschlagen. Treten Sie Steine nicht absichtlich los, bleiben Sie auf gekennzeichneten Wegen und begegnen Sie Tiere auf der Alm mit Respekt - umrunden Sie diese mit Abstand, streicheln und füttern Sie diese nicht. Lassen Sie Pflanzen am Berg stehen, viele stehen unter Naturschutz. Machen Sie öfter Trinkpausen und genießen Sie die herrliche Landschaft - deshalb sind Sie ja am Berg!