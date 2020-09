Sharon wollte keine Scheidung

Trotz des Mordversuchs habe sie nie an eine Scheidung gedacht, gibt Sharon nun zu. Das habe sie ihren Kindern Aimee (37), Jack (34) und Kelly (35) nicht antun wollen. „Gott sei Dank hat ihn der Richter für sechs Monate in Behandlung gesteckt. In der Zeit konnte ich darüber nachdenken, was er jetzt tun sollte. Ich habe ihm gesagt: ,Ich will kein Geld, aber wenn du das jemals wieder tust, töte ich entweder dich oder du tötest mich. Und willst du das für deine Kinder?“