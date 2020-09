In Österreich fallen derzeit jährlich 900.000 Tonnen Plastikabfall an, bis 2021 dürfte es eine Million Tonnen sein, schätzt das Umweltministerium. Derzeit werden etwa 19 Prozent aller Getränke in Pfandflaschen abgefüllt. In den 1990er-Jahren gab es in Österreich bereits solche Quoten und Mehrweganteile von fast 90 Prozent, jetzt sind es nur mehr 19 Prozent, erinnerte Gewessler. Bisher werden in Österreich nur 25 Prozent des Kunststoffabfalls recycelt, der Rest wird verbrannt.