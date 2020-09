Am 14. September steht ein großer Einschnitt für Adele Neuhauser an: In ORF1 startet die neunte und letzte Staffel des Erfolgsformats „Vier Frauen und ein Todesfall“. Mit der Rolle der humorig-reschen Julie Zirbner wurde Neuhauser ab 2005 in Österreich berühmt, als sie nach langen Jahren der Engagements in Deutschland in ihre alte Heimat zurückkehrte.