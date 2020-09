„Ich habe in der Formel 1 schon so viel erlebt, im Vorjahr der zweite Platz in Brasilien, aber jetzt, mit Alpha Tauri in Monza zu siegen, das ist unglaublich“, freute sich Gasly, der nach dem letztjährigen Rennen in Budapest von Red Bull degradiert und zu Alpha Tauri abgeschoben worden war.