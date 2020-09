„Die European Bike Week gibt es ja heuer nicht. Stattdessen lautet das Motto am Faaker See ,Back to the Roots‘. Wir wollen die Harley-Fahrer wieder auf die Straße bringen“, erklärt Tourismuschef Georg Overs. Und das werde von den Fans sehr gut angenommen. Angeboten werden unter anderem Ausflugsfahrten, bei denen Attraktionen in ganz Kärnten eingebunden werden.