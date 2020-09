Da hat einer Eindruck hinterlassen: Die Basketballer vom UBSC Graz verpflichteten den US-Amerikaner Nick McGlynn. Der 2,04-Meter-Hüne spielte im Frühjahr vor dem Lockdown zwei Partien für die Vienna Timberwolves. „Da ist er uns sofort aufgefallen“, sagt Sportchef Michi Fuchs. „Er hat 26 Punkte und 13 Rebounds gegen uns erzielen können. Das hat unseren Trainer Ervin Dragsic mächtig beeindruckt“, meint der Graz-Chef, den vor allem die Reboundstärke seines Neuzugangs imponiert. „Die Rebounds waren in der Vorsaison unsere größte Baustelle. In dieser Statistik waren wir Letzter - das wollen wir in der neuen Saison ändern.“ Heute absolvieren die Grazer ihre Coronatests, morgen starten sie bereits ins Training.