Mit der Almtalbahn kollidierte am Sonntag eine Autofahrerin (68) aus Wels auf einem Bahnübergang in Ried im Traunkreis. Die Lenkerin war nicht in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurde von den Florianijüngern durch die Heckklappe geborgen. Die Autofahrerin wurde ins Klinikum Wels gebracht. Lokführer und Zuggäste blieben unverletzt.