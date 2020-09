Weil ein Villacher am Sonntag Speisen am Herd in seiner Wohnung vergessen hatte und vermutlich eingeschlafen war, kam es zu einer heftigen Rauchentwicklung. Männer der Hauptfeuerwache Villach gelangten mittels Drehleiter zum Bewusstlosen. Er hatte einen Kreislaufstillstand und musste reanimiert werden.