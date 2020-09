„Meran des Mühlviertels“

Und spielt damit auf die Tatsache an, dass das Gebiet zwischen den Flüssen Aist und Naarn des Weines wegen schon vor rund 300 Jahren das „Meran des Mühlviertels“ genannt wurde. Gute Voraussetzungen also, dass der Wein gedeiht: „Aus vier Rebsorten werden acht verschiedene Produkte veredelt, dazu gehören Prosecco, Roséwein, der Cuvée Leo sowie jeweils zwei Weine in Rot und Weiß“, so Verena Gmeiner.