Ferrari taumelt von einem Tiefpunkt in den nächsten! Ausgerechnet beim Heim-GP in Monza schlitterten die Roten am Sonntag mit einem Doppel-Aus noch tiefer in die Krise. Sebastian Vettel, dessen Bremsleitungen nach nur sechs Runden explodierten, zeigte sich im ORF-Interview frustriert, schnaufte „i mog nimma“ ins Mikro, um sich dann auf den Simulator zu freuen. Denn dieser „hält wenigstens“.