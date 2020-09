Investitionen in Spitäler

Ein großer Schwerpunkt des Konjunkturpaketes sind Investitionen in Spitäler: Im Kepler-Klinikum werden ein neuer Kindertrakt und ein neues Betriebsrestaurant errichtet (180 Millionen Euro). Bei der Generalsanierung des Spitalskomplexes der Barmherzigen Schwestern in Linz trägt das Land 90 Prozent von 200 Millionen Euro.