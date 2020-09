Auch die nachrichtendienstlichen Aktivitäten der Erdoğan-Türkei in Österreich (mit und ohne Imame, mit und ohne Wolfsgruß) haben die Beziehungen verschlechtert. Der lange Arm aus Ankara, der mit großem Aufwand versucht, Türken und ihre Nachkommen in Europa auch in der zweiten und dritten Generation nicht vom Gängelband der „großen türkischen Gemeinschaft“ loszulassen, behindert ganz klar deren Integration.