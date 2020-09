„Zaungäste gibt es trotzdem genug“, freut sich Christian Dullnigg, Direktor an der Landwirtschaftsschule Bruck. Ein verkleinertes Team aus Lehrern und Mitarbeitern führte am Samstag rund 40 Kühe von der Piffalm in Fusch heim. „Das sind rund 18 Kilometer“, betont Dullnigg, dass Ausdauer gefragt ist. Begleitet wurden sie entlang der Großglocknerstraße von verzückten Rufen und klickenden Handykameras. Hoffest und Ausschank mussten aber ausfallen.