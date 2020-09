Investitionen in Ausarbeitung

Nötige Investitionen für die Erweiterung hin zum Fertigungszentrum sind bereits in Ausarbeitung: Konkret soll etwa in Schweißroboteranlagen für Teil- und Unterbaugruppen sowie in Prüf- und Messmittel zur Sicherstellung der für die MFL entscheidenden Qualität investiert werden.