In einer ersten Zwischenbilanz über die beiden zusätzlichen Unterstützungspakete für Kulturschaffende zeigt sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zufrieden: „Die Maßnahmen werden gut angenommen, die Resonanz ist positiv. Fast drei viertel der 40 angebotenen Arbeitsstipendien sind bereits vergeben.“ Und auch bei den Kulturgutscheinen habe man offenbar ins Schwarze getroffen: „Mittlerweile sind an die hundert Partner an Bord.“