Doch so beliebt sie sind, ohne die richtige Wartung und Handhabung werden die E-Bikes schnell zur Gefahr. Viele Radfahrer unterschätzen die hohen Geschwindigkeiten. Das Unfallrisiko steigt. Um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten, werden vielerorts E-Bike-Fahrkurse angeboten. In diesen wird das richtige Reagieren ebenso trainiert, wie theoretische und technische Fakten erklärt. Auf Nummer sicher gehen sollte man auch in Bezug auf die Wartung. Vor allem die Technik des Motors sowie die Funktionsfähigkeit der Bremsen muss regelmäßig überprüft werden. „Bei neu gekauften Rädern sollte die erste Inspektion nach sechs Monaten erfolgen“, raten Experten. Mindestens einmal pro Jahr sollte ein E-Bike aber auf jeden Fall auf Herz und Nieren geprüft werden.