Deshalb, und das ist die erste Neuerung, werden die Pädagogen an der PH in einem eigenen Lehrgang speziell für Bewegung und Sport ausgebildet. Neu ist auch die Umsetzung des Pädagogikpaketes an den Mittelschulen. Sie erhalten mehr Autonomie und Flexibilität in der Unterrichtsgestaltung. Gemeinsame Wege gehen ab heute auch die Handelsschule Oberwart und die Schule für Soziale Betreuungsberufe Pinkfeld. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, dass junge Menschen künftig auch im Südburgenland, bisher war das nur in Frauenkirchen möglich, neben dem Schulabschluss auch die Ausbildung in einem Sozialberuf anschließen können.