Notruf abgesetzt

Auch ein Wiederaufstieg zum Grat kam nicht mehr in Frage, woraufhin der Vater am späten Vormittag des 5. September einen Notruf absetzte. Ein Mitglied der Bergrettung Rauris befand sich in deren Nähe und stieg zur Erstbetreuung auf. Die Bergung erfolgte dann durch den Polizeihubschrauber mittels Seil bis zu einem Zwischenlandeplatz und von dort ins Tal. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Bergungskosten dürften durch eine Versicherung gedeckt sein.