„Bitte endlich Klarheit für die Wintersaison!“ Vitalpin, die Interessensgemeinschaft für alpines Wirtschaften, fordert in einer Petition ein Corona-Regelwerk, das Betrieben die Planung ermöglicht und Reisenden Vertrauen bietet. Allein in Österreichs Alpen seien 62.000 Jobs in Gefahr, wenn die Branche einen Bauchfleck landet.