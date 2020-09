Aus allen Wolken fiel die Patientin, als ihr in der Ordination eines Arztes in Mödling mitgeteilt wurde, dass ihre E-Card gesperrt ist. „Die Mitarbeiterin in der Praxis hat dann eine Stunde herumtelefoniert, um die Ursache zu ergründen“, berichtet S. weiter. Der Grund erstaunte die Pensionistin: „Es hat geheißen, man habe kein Foto von mir in den Datenbanken gefunden.“ Die Folge: Die Notfallkarte, die beim Arzt aufliegt, funktionierte nicht – S. musste das Geld für die Untersuchung vorerst vorstrecken. Zu Hause kam die Frau aus dem Grübeln nicht heraus: „Ich verstehe nicht, warum kein Bild bei den Behörden zu finden war, schließlich habe ich einen Führerschein.“