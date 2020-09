Gerade zum Schulbeginn geht es besonders für die knapp 17.000 Taferlklassler in Niederösterreich auch darum, ihren Schulweg kennenzulernen. Dort lauern vielerlei Gefahren. „Es sollte nicht die kürzeste Route in die Schule gewählt werden, sondern die sicherste“, erklärt der Leiter der Verkehrsabteilung der Polizei, Ferdinand Zuser. Er appelliert auch an alle Erwachsenen, im Verkehrsgeschehen als Vorbilder zu agieren.