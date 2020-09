„Wie Sonntag bekannt wurde, haben sich vier Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der Sparkasse in Bleiburg mit dem Coronavirus infiziert. Zu ihrem eigenen Schutz werden alle Kundinnen und Kunden, die am Donnerstag, 3. September 2020, und am Freitag, 4. September 2020, in den Sparkasse-Filialen in Bleiburg und Völkermarkt waren (eine erkrankte Person war in beiden Geschäftsstellen tätig), gebeten, sich in den kommenden Tagen genau selbst zu beobachten“, heißt es seitens der Landesbehörde.