Neben Cavinnash und Villacher sorgten auch die Partner Reines Auto, Lehrlings.TV, Südpark, Robitsch-Obst & Gemüse, Golf House sowie Goldschmiede Sommer durch lustige Zusatzbewerbe wie „Nearest to the Reifen“, „Nearest to the Beer“, „Longest to the Collier“ oder „Wer trifft den Obst-Gemüse-Kreis“ für eine besonders spannende Runde und viele tolle Preise.