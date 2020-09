Nach einer vergeblichen Krokodil-Fahndung im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt (siehe auch Video oben) haben sich nun Feuerwehrleute in Thüringen auf die Suche nach dem Tier gemacht. Eine Pferdebesitzerin will das Reptil am Fluss Unstrut bei Schönewerda gesichtet haben. Daraufhin suchten seit Sonntagmittag Feuerwehrleute das Flussufer ab, teilte die Rettungsleitstelle Nordhausen-Kyffhäuserkreis mit.