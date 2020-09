„Krone“: Herr Vizebürgermeister, die „Krone“ fragt alle Spitzenkandidaten, welcher Ort in Wien für sie der hässlichste ist. Sie haben zu einer Fahrt mit der U6-Linie geladen. Was ist denn so schlimm?

Dominik Nepp: Es ist das auf Schienen fahrende Versagen der roten Integrationspolitik. Ich höre immer von Bürgern, dass sich das Gesicht Wiens verändert hat und das manifestiert sich, wenn man mit der U6 fährt. Entlang der Linie gibt es viele Hotspots: die starke Alkoholikerszene beim Bahnhof Floridsdorf, dann Drogenkriminalität und Obdachlosigkeit beim Josi bei der Josefstädter Straße und täglichen Spritzentausch bei der Suchthilfe am Gumpendorfer Gürtel.