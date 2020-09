Riesiges Glück für Sebastian Vettel beim Grand Prix in Monza! Ausgerechnet beim Ferrari-Heimrennen versagten im Auto des vierfachen Weltmeisters in Runde 6 plötzlich die Bremsen. Vettel war machtlos, raste mit rund 300 km/h geradeaus weiter. Zum Glück aber nicht in die Absperrung, sondern in den Auslauf, wo lediglich ein paar Styropormauern aufgebaut waren.