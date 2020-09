Chary Chic heißt die Marke, unter der Jochen Putz und Charity Guedou Möbel vertreiben, die im Shabby-Chic-Stil an der Oberfläche bewusst gebraucht und alt aussehen sollen. In Kematen am Innbach hat sich Putz, der die Tischler-Fachschule in Hallstatt absolviert hat, dazu eine Werkstatt eingerichtet, in der die Stücke liebevoll restauriert und wiederaufbereitet werden.