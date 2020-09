Ein 52-jähriger tschechischer Staatsbürger kam am 5. September 2020 gegen 20.30 Uhr selbstständig zur Polizeiinspektion Hauptbahnhof und gab an, dass er am 5. September 2020 gegen 1 Uhr im Linzer Bergschlössl-Park versucht habe, eine Frau zu vergewaltigen. Da er bei seiner Handlung jedoch von einem unbekannten Mann gestört wurde, ist es beim Versuch geblieben und die Frau konnte entkommen. Der Mann wurde festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz am 6. September 2020 gegen 1:30 Uhr in die Justizanstalt Linz eingeliefert.