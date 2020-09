Ausgerechnet beim Scuderia-Heimspiel in Monza hat Mick Schumacher sein bestes Formel-2-Wochenende in diesem Jahr abgeliefert. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher feierte im Königlichen Park am Samstag seinen ersten Saisonsieg und verpasste am Sonntag nach einer ungewollten Ausfahrt in die Auslaufzone als Vierter nur knapp das Podest.