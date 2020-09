Eishockey-Crack Riley Holzapfel, der in der Saison 2016/17 wesentlichen Anteil am Titelgewinn der Vienna Capitals gehabt hatte, beendet seine Karriere. Familiäre Gründe hätten zum Rücktritt geführt, sagte der 32-Jährige in einer Club-Aussendung vom Sonntag. „Die Corona-Pandemie brachte so viele Fragezeichen mit sich. Ich wäre mit einem unguten Gefühl in die Saison gegangen“, meinte Holzapfel.