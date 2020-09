Ein Zusammenstoß auf der Gerlosstraße in Neukirchen am Großvendiger forderte zwei Schwerverletzte: Eine 61-jährige E-Bike-Fahrerin und ein 29-jähriger Motorradfahrer kollidierten Samstagmittag und wurden in eine angrenzende Wiese geschleudert. Zwei Rettungshubschrauber brachten die Schwerverletzten in die Spitäler nach Salzburg und Innsbruck.