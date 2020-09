Entsetzlicher Verkehrsunfall mit zwei Todesopfern: In den frühen Sonntagmorgenstunden kam ein Pkw in Saaz in der Südoststeiermark von der Straße ab und stürzte in den Graben. Der Lenker und der Beifahrer, beide 21 Jahre alt, verstarben noch an der Unfallstelle, eine 19-Jährige und ein 18-jähriger Mitfahrer erlitten lebensbedrohliche Verletzungen!