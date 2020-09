Die Medienbehörde KommAustria kann bei wiederholten Verstößen Geldbußen von bis zu zehn Millionen Euro verhängen. Sollte eine Online-Plattform keinen Sitz in Österreich haben, will man die Strafen eintreiben, indem Zahlungen österreichischer Firmen an die Plattform „abgefangen“ werden (also z.B. die Zahlungen von Werbekunden an das Online-Unternehmen). Möglich sind auch Geldstrafen gegen die von den Firmen nominierten Kontaktpersonen der Behörden (bis zu 50.000 Euro).