64 neue Fälle gab es in Wien, je 36 in Ober- und Niederösterreich, 15 in Tirol, zwölf in Vorarlberg, elf in der Steiermark, acht im Burgenland und zwei in Kärnten. Unter den Neuinfektionen in Niederösterreich befindet sich nach Angaben des NÖ Sanitätsstabs auch eine freiwillig getestete Pädagogin, deren Ergebnis erst Sonntagfrüh feststand.